نواكشوط.. الشرطة توقف «عصابة» تمتهن السرقة واستعمال المخدرات 

ألقت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، القبض على «عصابة» تتكون من أربعة أشخاص، كانت تمتهن السرقة واستعمال المخدرات.

الشرطة في بيان لها، قالت إنها داهمت منزلا بالرياض جنوبي العاصمة نواكشوط، «ضبطت فيه العصابة وبحوزتها قنينات من الخمر وبقايا من لفائف الحشيش».

وحجزت الشرطة، لدى أفراد « العصابة جزء من صفيحة حبوب مهلوسة، وسلاحا أبيض ودراجة نارية وبعض المسروقات الأخرى».

وتتألف «العصابة» التي داهمتها الشرطة «متلبسة باستعمال المخدرات» من رجلين وامرأتين، وفق البيان الصادر عن الشرطة.

ويقول البيان إن الشرطة وضعت المشتبه بهم «قيد الحراسة النظرية لدى المفوضية المركزية بالرياض ، في انتظار اكتمال نتائج التحقيق وإحالة المشتبه بهم للعدالة».