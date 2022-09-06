App Store
أخبار

نواكشوط.. الشرطة توقف «عصابة» تمتهن السرقة واستعمال المخدرات 

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
الشرطة الموريتانية (صحراء ميديا)

ألقت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، القبض على «عصابة» تتكون من أربعة أشخاص، كانت تمتهن السرقة واستعمال المخدرات.

الشرطة في بيان لها، قالت إنها داهمت منزلا بالرياض جنوبي العاصمة نواكشوط، «ضبطت فيه العصابة وبحوزتها قنينات من الخمر وبقايا من لفائف الحشيش».

وحجزت الشرطة، لدى أفراد « العصابة جزء من صفيحة حبوب مهلوسة، وسلاحا أبيض ودراجة نارية وبعض المسروقات الأخرى».

وتتألف «العصابة» التي داهمتها الشرطة «متلبسة باستعمال المخدرات» من رجلين وامرأتين، وفق البيان الصادر عن الشرطة.

ويقول البيان إن الشرطة وضعت المشتبه بهم «قيد الحراسة النظرية لدى المفوضية المركزية بالرياض ، في انتظار اكتمال نتائج التحقيق وإحالة المشتبه بهم للعدالة».

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

مقالات ذات صلة

بعد التعديل الجزئي.. الحكومة تؤجل اجتماعها إلى الخميس

منذ ساعتين

تعديل جزئ على الحكومة.. وافدون ومغادرون وتغيير مواقع

منذ 6 ساعات

ولد الغزواني يجري تعديلا جزئيا على الحكومة (أسماء)

منذ 7 ساعات

مولاي ولد محمد لقظف أمينا عاما لرئاسة الجمهورية

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى