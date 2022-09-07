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تازيازت تمول مشروعا لتنظيف مدينة الشامي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت شركة تازيازت أن المرحلة الأولى من تنظيف وجمع القمامة في ستة أحياء من مدينة الشامي ستتم بإشراف من فريق يضم 36 شخصا مزود من لدن تازيازت بمعدات حماية فردية مطابقة للمعايير، وبخمس سيارات مخصصة للشحن والنقل والتنسيق وبتأطير مهني مكون ومؤهل.

وقالت تازيازت في بيان إن هذا المشروع البالغ تمويله الإجمالي 8,5 مليون أوقية جديدة (نحو 220000 دولار أمريكي)، تريد تازيازت أن تجسد من جديد التزامها القوي بدعم حماية بيئة وصحة السكان الموريتانيين.

وأضافت أن تدشين هذه الحملة الجديدة تم يوم الاثنين الماضي بحضور المسؤولين المحليين الرئيسيين – حاكم الشامي وعمدتها ونائبها والعديد من الوجهاء – بالإضافة إلى وفد من كينروس بقيادة السيد تود دالمان، المدير العام المساعد لتازيازت.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية، المتعلقة بتطبيق نظام مستدام لتسيير القمامة، فهي حاليا قيد المصادقة عليها؛ وهي تقضي بتقديم دعم مدته سنة واحدة للبلدية للسماح لها بإنجاز هذا المشروع. حيث ستؤمن بلدية الشامي تنفيذ هذه المرحلة من خلال الشروع في اكتتاب اليد العاملة المخصصة للمشروع، مساهمة بذلك في تخفيض البطالة، وفي إشراك منظمة غير حكومية محلية فيما يخص جهود توعية السكان.

وستساهم تازيازت في إنجاح هذه المرحلة الثانية من خلال دفع مخصصات شهرية ل 12 عاملا خلال سنة واحدة والتبرع بست سيارات ثلاثية العجلات و500 برميل ستستخدم لجميع القمامة في المدينة وبناء حظيرة لمنطقة التفريغ النهائي خارج المدينة وحملة توعية للسكان المحليين.

وأكدت أنه في العام 2021، بدأت تازيازت دعمها لتسيير القمامة بحملة تنظيف واسعة استغرقت 15 يوما. وعندما سنحت فرصة لمواصلة دعمها من خلال المساعدة في تطبيق حل مستدام، أطلقت كينروس-تازيازت مشروعا جديدا لمواكبة بلدية الشامي في إزالة القمامة من الساحات العمومية والعمل معها على تطوير برنامج مستدام لتسيير القمامة. ومن المقرر تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين منفصلتين.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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