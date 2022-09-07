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أخبار

رابطة العالم الإسلامي تدين هجوم «هيران» بالصومال

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجومَ “الإرهابيَّ” الذي استهدف مركبات للنقل الجماعي في إقليم هيران بجمهورية الصومال، وأدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان، التأكيد على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره، الرافض للتطرف والعنف والإرهاب بشتى أشكاله ومن أيّ جهة كان، وفق تعبيره.

وجدد العيسى دعْمَ الرابطة لجهود مواجهة هذا الفكر والحد من الجرائم الوحشية المتولدة عنه، على حد تعبيره.

وشدَّد باسم رابطة العالم الإسلامي، ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضدَّ الإرهاب، والوقوفِ ضدَّ كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب  عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال وشعبه عامة، سائلاً الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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