غزواني يعين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للشباب (أسماء)

أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنه بموجب مرسوم رئاسي تم تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للشباب.

وجاءت التعيينات كالتالي:

– الرئيسة: زينب بنت عبد الجليل

– الأعضاء:

– محمد خونه محمد خليفه

– عبد الله الميمه

– الداده ولد الشيخ

– مريم اعمر

– محمد يحي محمد المصطفى

– إسماعيل اديانكو سيلا

– محمد خطري

– جدو يسلم عبد الرحمن

– زينب أحمد سالم

– سلوكة أحمد محمود اسويلم

– محمد المالحة

– عثمان أحمد معط الله

– بندا ديامو ديالو

– التهامي سيدي محمد اعبيدي

– السالكة المهدي مبارك

– فاطمة أحمد بوسات

– آمادو تيجان با

– بامبي كمارا

– زينب فضيلي الرايس

– مريم عمر بال

– محمد فال محمدن خالنا