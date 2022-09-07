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غزواني يعين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للشباب (أسماء)
أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنه بموجب مرسوم رئاسي تم تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للشباب.
وجاءت التعيينات كالتالي:
– الرئيسة: زينب بنت عبد الجليل
– الأعضاء:
– محمد خونه محمد خليفه
– عبد الله الميمه
– الداده ولد الشيخ
– مريم اعمر
– محمد يحي محمد المصطفى
– إسماعيل اديانكو سيلا
– محمد خطري
– جدو يسلم عبد الرحمن
– زينب أحمد سالم
– سلوكة أحمد محمود اسويلم
– محمد المالحة
– عثمان أحمد معط الله
– بندا ديامو ديالو
– التهامي سيدي محمد اعبيدي
– السالكة المهدي مبارك
– فاطمة أحمد بوسات
– آمادو تيجان با
– بامبي كمارا
– زينب فضيلي الرايس
– مريم عمر بال
– محمد فال محمدن خالنا