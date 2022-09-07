اكجوجت.. وفاة شخص غرقا في بركة لمياه الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، وفاة شخص غرقا في مقاطعة اكجوجت شمالي البلاد، في برك مياه خلفتها الأمطار.

الوزارة في نشرتها اليومية، قالت إنها سجلت سقوط مسكن في قرية لجواد بمقاطعة بنشاب، دون ذكر أضرار بشرية.

وأضافت أنها لاحظت في مقاطعة انتيكان جنوبي البلاد، ارتفاع منسوب النهر إلى 4 م و 59 سم، وفق النشرة.

وحسب النشرات التي تصدرها الوزارة يوميا، عن حالة الطوارئ في البلاد، فقد خلفت الأمطار والسيول ما يقارب 50 وفاة في الشهرين الأخيرين.

وتسببت الأمطار والسيول في أضرار مادية كبيرة، وغمرت مدنا في مختلف البلاد، كما عزلت أحياء في العاصمة نواكشوط، وأجبرت السكان على مغادرتها.