موريتانيا.. الحكومة تعلن استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، وضع استراتيجية جديدة للصناعة، بهدف تطوير وخلق صناعات تحويلية في المجالات التي تتمتع بها البلاد.

ونشرت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، أن الاستراتيجية الجديدة تمت عند مكتب للدراسات اختير عبر مناقصة علنية.

وتهدف الاستراتيجية، وفق الوزارة، إلى وضع استراتيجية وطنية «تمكن من تفعيل أداء القطاع الصناعي وتعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلد وفي خلق فرص العمل والقيمة المضافة».

وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن الحكومة قررت وضع استراتيجية صناعية جديدة «تأخذ في الاعتبار جملة من الأهداف الأساسية من ضمنها تطوير وخلق صناعات تحويلية».

وتختص هذه الاستراتيجية بالمجالات التي «تتمتع فيها بلادنا بمميزات تنافسية معتبرة كالثروة الحيوانية والزراعة والصيد البحري والطاقة المتجددة، وتحسين تنافسية وجودة مؤسساتنا الصناعية» وفق الوزير.

وأضاف الوزير أن الدراسة تتضمن إنشاء مناطق صناعية، وتنويع المنتج الصناعي الوطني، وخلق مناخ صناعي يشجع المقاولة ويستقطب الاستثمارات.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن هذه الدراسة ستمكن «بلادنا من خلق صناعة تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي».