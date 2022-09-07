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بعد التعديل الجزئي.. ولد بلال يجتمع بالوزراء الجدد

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقة واحدة
اجتماع الوزير الأول بالوزراء الجدد - المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)

اجتمع الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الأربعاء، بأعضاء الحكومة الجدد، الذين تم تعيينهم أمس، مصدرا توصيات للأعضاء الجدد.

ودعا الوزير الوافدين الجدد على حكومته، إلى «الصرامة في تجسيد قواعد الشفافية والعدل والإنصاف ومبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير المال العام  وتدبير الشأن العام».

ومن ضمن الوصايا التي حث الوزير عليها «تكريس قيم العمل واحترام الجدارة والاستحقاق والمسؤولية في أداء الخدمة العامة».

وطالب بـ«تطوير أساليب العمل من خلال اعتماد أحدث أدوات عصرنة التسيير الإداري مع ما توفره التقنيات الرقمية الجديدة، مما يمكن من مزيد الفعالية والنجاعة بغية تحقيق  الأهداف المنشودة».

وأوصى الوزراء الجدد بـ«العمل بروح الفريق الواحد المتضامن من أجل تذليل كل العقبات التي تحول دون القيام بالإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الضرورية لتحسين أداء الإدارة».

وزود الوزير الأول الوزراء بالمعلومات المتعلقة بمناهج وضوابط العمل الحكومي، ودعاهم إلى التقيد الصارم بها استنادا إلى المرجعيات الأساسية التي يقوم عليها العمل الحكومي.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أجرى تعديلا جزئيا في الحكومة، أمس الثلاثاء، شمل سبع حقائب وزارية.

في غضون ذلك أجلت الحكومة اجتماعها، عن موعده الرسمي، اليوم الأربعاء، ووفق مصادر تحدثت لـ«صحراء ميديا» قالت إن الاجتماع تم تأجيله إلى غد الخميس لعقد جلسة تعارف بين أعضاء الحكومة.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقة واحدة

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