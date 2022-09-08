من ضمنها نواكشوط.. أمطار متوقعة على ثمان ولايات

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، الموريتانية، اليوم الخميس، تهاطل أمطار متوسطة إلى قوية، على ثمان ولايات، من ضمنها العاصمة نواكشوط، خلال 48 ساعة المقبلة.

الهيئة في بيان لها، قالت إن الظروف الجوية ستكون ملائمة في اليومين المقبلين، لتساقطات مطرية في بعض الأماكن من لبراكنه واترارزة وكوركول وكيدي ماغا ولعصابة والحوضين، والعاصمة نواكشوط.

وأضافت النشرة أن ولايات؛ تيرس الزمور وآدرار وانشيري، ستعرف ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، خلال 48 ساعة المقبلة.

وأشارت إلى أن الرؤية ستكون متأثرة بفعل الأتربة على شمال تيرس الزمور وداخلت نواذيبو.

وبخصوص وضعية نواكشوط؛ ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية إلى شمالية غربية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت أن السماء ستكون قليلة الغيوم إلى غائمة مع تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة، في نواكشوط.