موريتانيا.. تهاطل أمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، تهاطل أمطار على مناطق في خمس ولايات، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة، إن مقاييس الأمطار المسجلة جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

طيب اهل سيد اعلي……….…….. 35 مم

مقام التيسير…………………………..22 مم

فينيه………………………………………50 مم

حاسي اهل مبدوع………………….38 مم

اقليك اهل بيه ………………….34 مم

بولكلال …………………………..09 مم

سرى دوبه …………………………05 مم

اركن ………………………………….03 مم

الحوض الغربي:

امنيصيره الجديده………………35 مم

الرزام …………………. 30 مم

مدبوكو …………………. 25 مم

كوكي …………………. 20 مم

لقليك …………………. 11 مم

كوبني …………………. 05 مم

كتول …………………. 33 مم

اطويل …………………. 20 مم

امبيديع …………………. 05 مم

لعصابه:

ابروده …………………. 04 مم

تكانت:

لتفتار …………………. 20 مم

السياسه …………………. 13 مم

المجريه …………………. 06 مم

اشرم …………………. 04 مم

كيدي ماغه:

سيلبابي …………………. 15 مم

ازنيكي لعرب…………………. 50 مم

الشيه 1 …………………. 30 مم

الجديده …………………. 30 مم

بايدجام …………………. 28 مم

الاسلام …………………. 27 مم

بورودي …………………. 25 مم

كنكو …………………. 24 مم

بوكيدجام …………………. 24 مم

الشيه 2 …………………. 23 مم

واد انعاج …………………. 21 مم

اشكاطه …………………. 20 مم

سابو سيرى…………………. 16 مم

اهل سكابه…………………. 15 مم

سلو …………………. 15 مم

الملك…………………. 15 مم

قابو …………………. 11 مم

سلوقو …………………. 10 مم

الكتان …………………. 10 مم

فيتاسه …………………. 09 مم

كوراي …………………. 06 مم

بوتنده …………………. 05 مم

دجاكيلي …………………. 04 مم

المسلم …………………. 04 مم