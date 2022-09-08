شكل حزب « الإنصاف » الحاكم في موريتانيا، لجانا فرعية، عن اللجنة المكلفة بإعادة تأسيس الحزب، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة، من أجل التحضير للانتخابات المقبلة.

وقال الحزب إن اللجان الجديدة، تختص إحداها بإعداد خارطة طريق لإصلاح الحزب، « وأخرى للتشاور الموسع مع مختلف الفاعلين الحزبيين، خاصة الشباب والنساء والشخصيات المرجعية فى المدن والأرياف ومن المواطنين في الخارج وهيئات المجتمع المدني».

وتركز اللجان الأخرى بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتفعيل الهيئات الحزبية، على أن تواكب اللجنة الرئيسية «عمل هذه اللجان الفرعية خلال فترة الإعداد لضمان اكتمال أعمالها، على أن تحيله بعد الاكتمال للمكتب التنفيذي للحزب للمصادقة عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ ».

وقال الأمين التنفيذي المكلف بإعلام الحزب، علي ولد عيسى، في تصريح سابق لـ «صحراء ميديا»، إن الحزب يحتاج لإصلاحات من أجل إعادة التأسيس.

وكان الحزب قد شكل قبل أيام لجنة مكلفة بالإشراف على إعادة تأسيس الحزب، تتكون من رئيس ونواب للرئيس، وأعضاء، ومقرر مركزي، ومقررين مساعدين.

وجاء في المذكرة الصادرة عن الحزب، أنه « استناد إلى النصوص المنظمة للحزب وإلى قرارات المكتب التنفيذي، تقرر بموجب هذه المذكرة إنشاء لجنة مكلفة بالإشراف على إعادة تأسيس حزب الإنصاف، وفقا للرؤية المنبثقة عن مؤتمره الأخير، المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2022 ».

وتتمثل مهام اللجنة الجديدة، في إعداد خارطة طريق لإعادة تأسيس الحزب وما يتطلبه ذلك من إصلاح وتقديمها لمصادقة المكتب التنفيذي.