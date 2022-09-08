تعيين بنت الشيخ عبد الله مديرة للصندوق الوطني للتأمين التضامني

عين الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله، مديرة للصندوق الوطني للتأمين التضامني « إنصاف » وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا ».

ويأتي التعيين بعد ستة أشهر من إقالة آمال من منصب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ولم تشغل بنت الشيخ عبد الله مناصب حكومية في السابق، وهي ابنة الرئيس الموريتاني الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وكانت الحكومة قد أنشأت مايو من العام المنصرم، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية « إنصاف».

وقالت الحكومة، إن هذه المؤسسة العمومية تهدف للتكفل « تدريجيا بجميع المواطنين الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية حاليا ».

وأشارت إلى أن أن هذه المؤسسة انشئت لتسيير نظام تأمين صحي طوعي-موجه أساسا وليس حصرا-للعمال والمقاولين في القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي كالعمال المستقلين والحرفيين والتجار والمنميين والمزارعين وغيرهم، وفق ما جاء في البيان.