للمياه والصرف الصحي في موريتانيا.. تمويل فرنسي بـ 5 مليارات أوقية
وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع يشكل “معلما هاما على طريق الحد من عدم المساواة في مجال الولوج للماء الصالح للشرب والصرف الصحي، كما يشكل خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”.
من جانبه قال السفير الفرنسي في نواكشوط ،روبیر مولیی، إن توفير الماء لتلبية حاجات السكان، وخصوصا ماء الشرب والصرف الصحي”يمثلان رهانين أساسيين لتنمية البلدان وصحة السكان والمحافظة على البيئة”.
وأشار إلى أن تسيير المصادر المائية والولوج إليها من طرف أكبر عدد ممكن من الناس، “يشكل محورا أساسيا من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني” على حد قوله.
ووفق بيان للوكالة الفرنسية للتنمية، فإن هذه الاتفاقية تأتي مساهمة في “الاستراتيجية الوطنية للولوج لماء الشرب وللصرف الصحي في أفق 2030، وفي تحيين مدونة المياه”.
و أوضح البيان أن المشروع “يندرج أيضا ضمن جهود دعم تنمية الحوض الشرقي التي التزم بها شركاء تحالف الساحل في الطاولة المستديرة المنظمة في 27 نوفمبر 2021 في مدينة النعمة”.