للمياه والصرف الصحي في موريتانيا.. تمويل فرنسي بـ 5 مليارات أوقية

وقعت موريتانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية، تمنح بموجبها الأخيرة تمويلا لمشروع المياه الصالح للشرب، والصرف الصحي، في ولايات، الحوضين وتكانت وآدرار، بقيمة 5 مليارات و 200 مليون أوقية قديمة.

ويهدف المشروع وفق مانشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إلى “تحسين الظروف المعيشية للسكان بالإضافة إلى منع مخاطر النزاعات التي تفاقمت بسبب ندرة الموارد المائية، ومن ناحية أخرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية، مع الاهتمام بالقضايا الخاصة بالنساء والفتيات”.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، أوسمان مامودو كان، إن التمويل سيمكن من “دعم الجهود الهامة المبذولة من طرف بلادنا في مجال توفير الماء والصرف الصحي، حيث سيمكن من إنجاز 23 شبكة تزويد بماء الشرب، وتأهيل 42 أخرى في الولايات الأربع المذكورة لفائدة 77.000 نسمة، بالإضافة إلى إنشاء 10 محطات رعوية لسقي المواشي” وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أوضح الوزير أن المشروع “سيقوم بتحسيس 127 ألف نسمة حول النظافة، وإنجاز 191 وحدة مراحيض لفائدة 20 ألف تلميذ على مستوى المؤسسات العمومية في تكانت وآدرار، ودعم إنشاء شعبة متكاملة للصرف الصحي غير العمومي لفائدة 30 ألف ساكن على مستوى مدينة أطار”.

وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع يشكل “معلما هاما على طريق الحد من عدم المساواة في مجال الولوج للماء الصالح للشرب والصرف الصحي، كما يشكل خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”. من جانبه قال السفير الفرنسي في نواكشوط ،روبیر مولیی، إن توفير الماء لتلبية حاجات السكان، وخصوصا ماء الشرب والصرف الصحي”يمثلان رهانين أساسيين لتنمية البلدان وصحة السكان والمحافظة على البيئة”. وأشار إلى أن تسيير المصادر المائية والولوج إليها من طرف أكبر عدد ممكن من الناس، “يشكل محورا أساسيا من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني” على حد قوله. ووفق بيان للوكالة الفرنسية للتنمية، فإن هذه الاتفاقية تأتي مساهمة في “الاستراتيجية الوطنية للولوج لماء الشرب وللصرف الصحي في أفق 2030، وفي تحيين مدونة المياه”. و أوضح البيان أن المشروع “يندرج أيضا ضمن جهود دعم تنمية الحوض الشرقي التي التزم بها شركاء تحالف الساحل في الطاولة المستديرة المنظمة في 27 نوفمبر 2021 في مدينة النعمة”.