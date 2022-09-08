موريتانيا.. مجلس الوزراء يجري تعيينات في المالية والصحة (أسماء)
أجرى مجلس الوزاراء الموريتاني، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في وزارتي المالية والصحة.
وزارة المالية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: المختار ولد السعد، المدير العام للضرائب سابقا،
مستشارون فنيون:
-الناجي سيدي بون، المدير العام للميزانية سابقا،
-أبوه ولد سيد أحمد، إطار بوزارة المالية سابقا،
المفتشية العامة
المفتش العام للمالية: أمارا شيخو سوماري، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا،
مفتش عام داخلي: محمد ولد بوبوط، مدير العقارات سابقا،
الإدارة المركزية
المديرية العامة للميزانية
المدير العام: أفال خيار، مستشار في الوزارة الأولى سابقا
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
المدير العام: يحى ولد صدفي، مستشار فني سابقا،
المديرية العامة للضرائب
المدير العام: أعل ولد تيس، مفتش عام للمالية سابقا،
المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة
المدير العام: المختار السالم ولد المنى، مدير عام الخزينة والمحاسبة العمومية سابقا،
مديرية التوقعات والدراسات والإصلاحات
المدير: سيدي محمد ولد بوريه، إطار في وزارة المالية سابقا،
مديرية الوصاية المالية
المدير: عبد القادر ولد الداده، مدير رقابة التأمينات سابقا،
مديرية رقابة التأمينات
المدير: عباس صو، مدير الوصاية المالية سابقا،
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية
المديرة العامة: آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.