App Store
أخبار

موريتانيا.. مجلس الوزراء يجري تعيينات في المالية والصحة (أسماء)

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 29 دقيقة

أجرى مجلس الوزاراء الموريتاني، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في وزارتي المالية والصحة.

وزارة المالية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: المختار ولد السعد، المدير العام للضرائب سابقا،

مستشارون فنيون:

-الناجي سيدي بون، المدير العام للميزانية سابقا،

-أبوه ولد سيد أحمد، إطار بوزارة المالية سابقا،

المفتشية العامة

المفتش العام للمالية: أمارا شيخو سوماري، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا،

مفتش عام داخلي: محمد ولد بوبوط، مدير العقارات سابقا،

الإدارة المركزية

المديرية العامة للميزانية

المدير العام: أفال خيار، مستشار في الوزارة الأولى سابقا

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

المدير العام: يحى ولد صدفي، مستشار فني سابقا،

المديرية العامة للضرائب

المدير العام: أعل ولد تيس، مفتش عام للمالية سابقا،

المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة

المدير العام: المختار السالم ولد المنى، مدير عام الخزينة والمحاسبة العمومية سابقا،

مديرية التوقعات والدراسات والإصلاحات

المدير: سيدي محمد ولد بوريه، إطار في وزارة المالية سابقا،

مديرية الوصاية المالية

المدير: عبد القادر ولد الداده، مدير رقابة التأمينات سابقا،

مديرية رقابة التأمينات

المدير: عباس صو، مدير الوصاية المالية سابقا،

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية

المديرة العامة: آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 29 دقيقة

مقالات ذات صلة

الإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

منذ ساعتين

تعيين بنت الشيخ عبد الله مديرة للصندوق الوطني للتأمين التضامني

منذ 5 ساعات

« الإنصاف » يشكل لجانا فرعية في إطار إعادة التأسيس

منذ 8 ساعات

موريتانيا.. تهاطل أمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى