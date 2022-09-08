موريتانيا.. مجلس الوزراء يجري تعيينات في المالية والصحة (أسماء)

أجرى مجلس الوزاراء الموريتاني، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في وزارتي المالية والصحة.

وزارة المالية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: المختار ولد السعد، المدير العام للضرائب سابقا،

مستشارون فنيون:

-الناجي سيدي بون، المدير العام للميزانية سابقا،

-أبوه ولد سيد أحمد، إطار بوزارة المالية سابقا،

المفتشية العامة

المفتش العام للمالية: أمارا شيخو سوماري، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا،

مفتش عام داخلي: محمد ولد بوبوط، مدير العقارات سابقا،

الإدارة المركزية

المديرية العامة للميزانية

المدير العام: أفال خيار، مستشار في الوزارة الأولى سابقا

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

المدير العام: يحى ولد صدفي، مستشار فني سابقا،

المديرية العامة للضرائب

المدير العام: أعل ولد تيس، مفتش عام للمالية سابقا،

المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة

المدير العام: المختار السالم ولد المنى، مدير عام الخزينة والمحاسبة العمومية سابقا،

مديرية التوقعات والدراسات والإصلاحات

المدير: سيدي محمد ولد بوريه، إطار في وزارة المالية سابقا،

مديرية الوصاية المالية

المدير: عبد القادر ولد الداده، مدير رقابة التأمينات سابقا،

مديرية رقابة التأمينات

المدير: عباس صو، مدير الوصاية المالية سابقا،

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية

المديرة العامة: آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.