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تكليف لجنة فنية بتقديم تصور لتصريف المياه عن دار النعيم

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
كلفت وزارة المياه والصرف الصحي لجنة من الخبراء بدراسة وتقديم تصور فني لتصريف مياه الأمطار عن الأحياء المتضررة منها في مقاطعة دار النعيم، بولاية نواكشوط الشمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع مساء الخميس ضم وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر  والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية ووالي نواكشوط الشمالية والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات ونائبة رئيسة الجهة، والسلطات الإدارية والأمنية وعدد من خبراء القطاع.
وخصص الاجتماع بحسب ما أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، لتدارس وضعية مقاطعة دار النعيم والحلول الممكنة لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في بعض الأحياء، بالموازاة مع عملية شفط المياه عبر الصهاريج.

وكانت للجنة الوزارية المكلفة بالتعاطي مع الآثار التي خلفتها الأمطار، اجتمعت مساء أمس الخميس، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.

وحسب ما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)فقد تم خلال الاجتماع، تقديم عروض حول الحلول القطاعية للتعاطي مع ما تحدثه الأمطار والفيضانات من أضرار، قد تربك مستوى ونمط حياة المواطنين، خاصة في الوسط الحضري وشبه الحضري الذي يشهد كثافة لتمركز الساكنة.

وأوصت اللجنة، في نهاية اجتماعها بالإسراع بالمصادقة على الخطة العامة للتدخل الدائم، من أجل تحويلها لآليات وخطط تنفيذية قطاعية يتم تنفيذها للحيلولة دون تكرار نفس المشهد الذي تعيشه المدن الموريتانية بعد كل تساقطات مطرية.

وطالب لوزير الأول الذي ترأس الاجتماع القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى مضاعفة الجهود من أجل الرفع من أدائها، وبمزيد التنسيق في تدخلاتها من خلال تحديد طبيعة ونوعية الأنشطة الضرورية مع تحديد التكاليف المالية التي تستوجبها من أجل تفعيل تلك الخطط، على أن يتم رفعها للجنة الوزارية للمصادقة عليها في الاجتماع المقبل.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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