تكليف لجنة فنية بتقديم تصور لتصريف المياه عن دار النعيم

كلفت وزارة المياه والصرف الصحي لجنة من الخبراء بدراسة وتقديم تصور فني لتصريف مياه الأمطار عن الأحياء المتضررة منها في مقاطعة دار النعيم، بولاية نواكشوط الشمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مساء الخميس ضم وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية ووالي نواكشوط الشمالية والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات ونائبة رئيسة الجهة، والسلطات الإدارية والأمنية وعدد من خبراء القطاع.

وخصص الاجتماع بحسب ما أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، لتدارس وضعية مقاطعة دار النعيم والحلول الممكنة لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في بعض الأحياء، بالموازاة مع عملية شفط المياه عبر الصهاريج.