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موريتانيا تسجل 95 إصابة بحمى الوادي المتصدع
أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، تسجيل 95 إصابة جديدة بحمى الوادي المتصدع، في ولايات تيرس زمور والحوضين وتكانت واترارزة.
وقالت الوزارة، إنها اكتشفت 5 بؤر للمرض في الولايات المذكورة، وأجرت 465 تحليلا، أدى لاكتشاف 95 إصابة بحمى الوادي المتصدع، وتم تسجيل الإصابات في المناطق التالية:
بلدية ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور؛ بودركل ببلدية أنصافني التابعة لمدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي؛ محم جيرب ببلدية حاسي عبدالله التابعة لمقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي؛ قرية التنسيق التابعة لبلدية النيملان بولاية تكانت؛ البدعة التابعة لبلدية أطويل بالحوض الشرقي؛ الميمون التابعة لبلدية النباغية بولاية ترارزة.
وأضافت الوزارة في منشور لها، أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة المرض شملت، علاج المواشي المصابة وعزلها؛ والحد من حركة المواشي المصابة أو المشتبه بها؛ واستخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة؛ والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.