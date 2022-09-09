موريتانيا تسجل 95 إصابة بحمى الوادي المتصدع

أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، تسجيل 95 إصابة جديدة بحمى الوادي المتصدع، في ولايات تيرس زمور والحوضين وتكانت واترارزة.

وقالت الوزارة، إنها اكتشفت 5 بؤر للمرض في الولايات المذكورة، وأجرت 465 تحليلا، أدى لاكتشاف 95 إصابة بحمى الوادي المتصدع، وتم تسجيل الإصابات في المناطق التالية: