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أخبار

موريتانيا تبحث تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

التقى وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي اليوم الجمعة بالعاصمة نواكشوط سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا، سينثيا كيرشت.

وحسب ما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد تناول اللقاء الذي جرى بحضور العقيد الزين ولد اسويدات مستشار بوزارة الدفاع الوطني، بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الموكلة لوزارة الدفاع الوطني.

من جهتها أفادت سفارة الولايات المتحدة الآمريكية في منشور مقتضب لها اليوم الجمعة أن “السفيرة كيرشت التقت اليوم بوزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي لمناقشة تعاوننا الأمني المثمر”.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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