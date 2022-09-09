غزواني يعزي في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

وجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الملك البريطاني، شارلز الثالث، في وفاة الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية.

وقال ولد الغزواني: “تلقينا بحزن وأسى نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية”.

وتابع: “بهذه المناسبة الأليمة أتوجه باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين إلى جلالتكم وإلى الأسرة المالكة والشعب البريطاني الصديق بخالص التعازي وصادق المواساة”.

وأضاف أن الملكة إليزابيت الثانية “ظلت طوال حياتها تعمل بحكمتها المعهودة ورمزيتها الكبيرة على ترسيخ قيم التسامح والتفاهم بين الشعوب”.

وكان قصر باكنغهام، قد أعلن أمس الخميس، وفاة الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، التي تولت مقاليد الحكم لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاما.

وخلف الراحلة الأمير شارلز، وريث العرش البريطاني منذ سن الثالثة، والذي يبلغ من العمر 73 عاما، حيث سيتم إعلانه ملكا بصفة رسمية في قصر سانت جيمس بلندن في أقرب وقت.