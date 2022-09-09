وزارة الإسكان: البناء قبل استصدار رخصة يعرض صاحبه للعقوبة

حذرت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي، في موريتانيا، اليوم الجمعة، من البناء قبل استصدار رخصة للأشغال في أي ورشة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أي مخالف للقرار المذكور «ستتم إحالته مع جميع الموجودين في ورشة البناء، غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين ».

وأضافت أنه في إطار «تعزيز جهود الرقابة الحضرية، وتطبيقا لمقتضيات مدونة العمران؛ تقرر إلزامية استصدار رخصة البناء».

وأشارت إلى أن عدم استصدار الرخصة «يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم: 2008– 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008».

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي «حرصا منا على صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية» وفق تعبيرها.