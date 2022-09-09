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رابطة الجهات الموريتانية توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها المغربية

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 دقائق

وقعت الرابطة الموريتانية للجهات مع نظيرتها المغربية، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بخصوص الشراكة والتعاون بين الهيئتين.

ووفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد وقعت المذكرة، رئيسة الرابطة الموريتانية للجهات، فاطمة بنت عبد المالك، مع رئيسة جمعية جهات المغرب، امباركة بوعيدة، في مدينة السعيدية في المغرب.

وتضم المذكرة مجالات متعددة «ذات اهتمام مشترك، كما تفتح الباب أمام الشراكات البينية بين الجهات الموريتانية ونظيراتها المغربية» وفق ذات المصدر.

ويأتي توقيع المذكرة على هامش افتتاح النسخة الأولى من منتدى جهات إفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 دقائق

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