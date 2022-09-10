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لجنة الطوارئ تتوقع تأثر مناطق في الضفة بالفيضانات

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
السيول في كيهيدي - المصدر : فيسبوك

أعلنت لجنة تسيير الطوارئ بوزارة الداخلية الموريتانية تسرب المياه من سد “جيبايه” بمقاطعة أمبود، مشيرة أنها تتوقع أن تتأثر مناطق في الضفة بمياه الفيضانات.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الوالي والسلطات الإدارية بالمنطقة تفقدوا أمس الجمعة المناطق التي يتوقع أن تتأثر بمياه الفيضانات .

من جهة أخرى أشارت لجنة تسيير الطوارئ إلى أن منسوب النهر في مركز “لكصيبه 2” بمقاطعة انتيكان ارتفع إلى 4 أمتار و 64 سم.
وبخصوص الأمطار في ولاية نواكشوط الشمالية قالت اللجنة إن وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، عقد اجتماعا بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية لتقييم جهود شفط المياه الناجمة عن الأمطار.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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