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لتسليم دعوة حضور القمة العربية.. الوزير الأول الجزائري يزور موريتانيا

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

قالت وسائل إعلام جزائرية إن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن سيبدأ زيارة رسمية إلى موريتانيا غدا الأحد تستمر ليومين ،في إطار  تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين“.

وسيلتقي بن عبد الرحمن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سيسلمه دعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لحضورالقمة العربية التي تستضيفها الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وينتظر أن يترأس بن عبد الرحمان بالاشتراك مع نظيره الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، أعمال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائريةالموريتانية بهدف دعم التعاون الثنائي بين البلدين.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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