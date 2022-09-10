تساقطات مطرية على مناطق متفرقة في موريتانيا (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم السبت، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقطات مطرية على مناطق متفرقة في موريتانيا.

وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

بنكو ………………………………… 15 مم

امرج الخير …………………… 05 مم

البرباره……………………………… 15 مم

بلكلال………………………………… 25 مم

التوميات 2…………………………… 25 مم

اقليك اهل بيه ……………………… 20 مم

المبروك ………………………………… 05 مم

عدل بكرو ………………………………… 06 مم

لكريص ………………………………… 04 مم

اسكره ………………………………… 03 مم

الحوض الغربي:

الرزام ………………………………… 21 مم

مدبوكو ………………………………… 20 مم

اتريدات ………………………………… 10 مم

كوكي ………………………………… 10 مم

افلانيه ………………………………… 08 مم

كوبني ………………………………… 07 مم

طلي لخظر ………………………………… 01 مم

بفداد ………………………………… 35 مم

مسيل كرفاف ………………………………… 20 مم

كتول ………………………………… 15 مم

تاكوديت ………………………………… 15 مم

اطويل ………………………………… 02 مم

لعصابه:

فنتشلي ………………………………… 31 مم

اقليك الشيخ ول مودي ………………21 مم

ازويره ………………………………… 20 مم

المجب ………………………………… 19 مم

الرشيد ………………………………… 19 مم

ام اشكاك ………………………………… 15 مم

دار النجات ………………………… 08 مم

اكواتيل ………………………………… 25 مم

باميره ………………………………… 10 مم

اقليك اهل ايده ………………… 08 مم

حي اليلام ………………………………… 20 مم

لكويسي ………………………………… 15 مم

بوسريويل ………………………………… 12 مم

العوجه اشلاي …………………………… 08 مم

تجمع القرى …………………………… 07 مم

اهل الجيلاني …………………………… 05 مم

كنكوصه ………………………………… 03 مم

لبراكنه:

مقطع لحجار …………………………… 06 مم

ويندينك ………………………………… 45 مم

افوندو ………………………………… 27 مم

باكودين ………………………………… 25 مم

امبان ………………………………… 21 مم

امبيديعه ………………………………… 20 مم

مفتاح الخير …………………………… 16 مم

سورى مالى …………………………… 15 مم

بنار ……………………………………… 34 مم

ارويندي الطالب محمد………………………05 مم

دار السلام اولاد السيد …………… 05 مم

دار البركه ………………………………… 03 مم

اباي ……………………………………… 02 مم

دار السلام وادابى …………………… 02 مم

صاييى ………………………………… 02 مم

بوكى ………………………………… 01 مم

كورل همه …………………………… 01 مم

اترارزه:

جدر المحكن …………………………… 17 مم

كرمور ………………………………… 11 مم

فاس 1 ………………………………… 10 مم

كم 7 ……………………………………… 08 مم

روصو ………………………………… 08 مم

تندجقمادجك …………………………… 80 مم

القرص ………………………………… 62 مم

الموسميه ………………………………… 55 مم

تنادي ………………………………… 44 مم

بوجمعه ………………………………… 44 مم

اجدر ……………………………………… 44 مم

السند ………………………………… 37 مم

اودش ………………………………… 33 مم

اولييك ………………………………… 31 مم

واد الناقه ………………………………… 10 مم

ام القرى ………………………………… 10 مم

ربينت اولاد يحيى …………………… 09 مم

ديك نور ………………………………… 43 مم

كرمسين ………………………………… 28 مم

داره ………………………….…………… 10 مم

اندرينايه ………………………………… 07 مم

امبلل ………………………………… 06 مم

اندجاكو ………………………………… 05 مم

التوفيق ………………………………… 03 مم

بوحجره ………………………………… 03 مم

لبيرد ……………………………………… 02 مم

امبمبري ………………………………… 02 مم

امنيدير ………………………………… 01 مم

النباقيه ………………………………… 06 مم

بوسديره ………………………………… 04 مم

الميسر ………………………………… 04 مم

بتلميت ………………………………… 03 مم

لكصيبه 2 ………………………………… 11 مم

ام القرى ………………………………… 08 مم

اللكات ………………………………… 04 مم

تاكلالت ………………………………… 25 مم

الدار البيظه …………………………… 25 مم

مبروك الخط …………………………… 23 مم

لمبقدد ………………………………… 18 مم

ايشايه ………………………………… 17 مم

احسي بواحمد …………………………… 16 مم

لكراع لحمر …………………………… 15 مم

احسي عبدو …………………………… 15 مم

المذرذره ………………………………… 13 مم

احسي اهل باب الدين …………………… 11 مم

تكند ……………………………………… 05 مم

انعيمات ………………………………… 30 مم

آدرار:

تيارت ………………………………… 07 مم

اكصير الطرشان …………………………… 06 مم

اطار ……………………………………… 01 مم

اوجفت ………………………………… 09 مم

انتيرجيت ………………………………… 02 مم

غيديماغا:

كرفافه ………………………………… 20 مم

اويد اجريد …………………………… 15 مم

دجيو ……………………………………… 14 مم

بعنز ……………………………………… 13 مم

ابيرت اهل اعمر …………………………… 10 مم

ابير افرا ………………………………… 10 مم

امبيديع اساق …………………………… 10 مم

ابحيره 1 ………………………………… 09 مم

بكربه ………………………………… 09 مم

اكنيتير ………………………………… 09 مم

ول ينج ………………………………… 08 مم

بنعمان 1 ………………………………… 05 مم

لحرج دجامدجام …………………………… 05 مم

ادرك الطلح …………………………… 05 مم

لحرج ………………………………… 04 مم

المسلم ………………………………… 40 مم

قابو ……………………………………… 20 مم

الشيه 2 ………………………………… 08 مم

سابوسيرى …………………………… 06 مم

اهل عالي الجديده …………………… 14 مم