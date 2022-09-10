نشرة الطوارئ: صاعقة تؤدي لجرح سيدة في تمبدغه

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، في نشرتها الخاصة بالأضرار الناتجة عن الأمطار اليوم السبت، عن إصابة سيدة بجروح بسبب صاعقة، في قرية “لكليه” بمقاطعة تمبدغه.

وأوضحت النشرة أن قرية “اتريدون” بمقاطعة كوبني شهدت أيضا اشتعال منزل بسبب صاعقة رعدية، دون تسجيل إصابات.

وفي ولاية لبراكنه وتحديدا قرية “ويندم” تدخلت

السلطات الإدارية لفك العزلة عن القرية بعد أن تأثرت بالأمطار، حسب نشرة الطوارئ.

بينما تضررت مقاطعة واد الناقة بولاية اترارزه وأدى تساقط الأمطار لإصابة شخصين بجروح بعد تضرر 10 منازل في قرية أغورس.

وفي بلدية أكجوجت أطلق المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء” تآزر” رفقة والي إينشيري، عملية توزيع مساعدات نقدية، لصالح الأسر المتضررة جراء الأمطار الأخيرة، وفق النشرة.