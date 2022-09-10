تحضيرا للانتخابات.. الداخلية تجتمع بالأحزاب السياسية للمرة الثانية

عقدت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية اليوم السبت اجتماعا مشتركا مع 24 حزبا سياسيا، من أحزاب الأغلبية والمعارضة، للاستماع للردود المقدمة من طرف الأحزاب وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات .

ويعد هذا هو الاجتماع الثاني الذي تعقده الداخلية مع الأحزاب فيما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.

و في إيجاز صحفي قالت الداخلية إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية واللامركزية في 12 يوليو 2022 مع الأحزاب السياسية.

وأكدت الداخلية أن هذا اللقاء يسعى لضمان سير الانتخابات المقبلة في جو يضمن مشاركة الجميع و بطريقة توافقية وشفافة ونزيهة ومقنعة ومقبولة، حسب البيان.

ويأتي اجتماع اليوم، الذي ترأسه الأمين العام للوزارة، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، تحضيرا للقاء مماثل للقاء الأول، ستنظمه الوزارة خلال الأيام المقبلة، بإشراف من وزير الداخلية واللامركزية، سيتم خلاله اعتماد التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في الاجتماع الذي انطلق صباح اليوم”.