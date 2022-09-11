موريتانيا.. تهاطل أمطار متوسطة إلى خفيفة على ثلاث ولايات

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الأحد تسجيل تهاطل أمطار متوسطة إلى خفيفة، على ثلاث ولايات، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة، أن مقاييس المطر جاءت على النحو التالي:

لعصابه:

كاقي………………….………………………….. 60 مم

تناها ……………………….…………………….. 30 مم

لبنيه ……………………….…………………….. 17 مم

غيدي ماغا:

سيلبابي…………………………..……………….20 مم

اهل صمب………………………………….. 15 مم

اهل جاتو ………………………………….. 13 مم

دانكرمو ………………………………….. 11 مم

اهل سيدي ول امبارك……………………..10 مم

الشيه 2 ……………………………….. 40 مم

سد الماء ………………………………….. 36 مم

المصكول ………………………………….. 30 مم

قابو …………………………….……….. 26 مم

الشوطه ………………………………….. 20 مم

الجديده ………………………………….. 20 مم

بتنده ………………………………….. 16 مم

كوراي ………………………………….. 15 مم

فيتاسه ………………………………….. 11 مم

اهل الحسن ………………………….. 17 مم

تيرس زمور:

اتواجيل ………………………………….. 25 مم

افديرك ………………………………….. 01 مم