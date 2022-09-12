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لجنة الطوارئ: ارتفاع منسوب النهر في مركز لكصيبة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، ارتفاع منسوب النهر إلى 4 أمتار و 69 سنتمترا، في مركز لكصيبة الإداري التابع لمقاطعة انتيكان بولاية ترارزة، وهو ما يعني زيادة بـ 10 سنتمترات عن آخر ارتفاع للنهر تم تسجيله في نفس المنطقة الأسبوع الماضي.

جاء ذلك ضمن النشرة اليومية الصادرة عن لجنة الطوارئ مساء أمس الأحد، والتي تضمنت رصد عدة أضرار في مناطق مختلفة من البلاد نتيجة الأمطار والسيول الناجمة عنها.
وقالت النشرة إن تلك الأضرار، شملت تضرر عدة أعرشة في عدد من بلديات ولاية لبراكنة، وسقوط بيتين من الطين في مقاطعة أكجوجت عاصمة ولاية إينشيري.
وأضافت النشرة أن مفوضية الأمن الغذائي، تواصل توزيع المواد الغذائية المقدمة لصالح (520) أسرة متضررة من الأمطار الأخيرة، فيما تواصل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”  توزيع المبالغ النقدية المخصصة  للمتضررين من  الأمطار.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات

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