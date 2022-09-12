توقيع بروتوكول تنفيدي لإنجاز طريق تيندوف ـ ازويرات

اتفقت موريتانيا والجزائر، على برتوكول تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة شهر ديسمبر الماضي، والخاصة بإنجاز الطريق الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية و ازويرات الموريتانية.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مديرة الطرق والطرق السيارة بوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، صونيا أدافير، فإن الجزائر “على أتم الاستعداد لإنجاز هذا المشروع، سواء فيما يتصل بالدراسات الخاصة به أو قائمة الشركات التي ستوكل إليها هذه المهمة”.

وأكدت وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، استعداد الجزائر لإنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف و الزويرات الممتد على 773 كلم، بعد اتفقا الطرفين على بروتوكول تنفيذي لمذكرة التفاهم الخاصة بهذا المشروع.

جاء توقيع الابروتوكول على هامش أشغال لجنة الخبراء بالمنعقدة حاليا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تحضيرا للدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وتكفلت الجزائر في وقت سابق، بتمويل ومتابعة هذا المشروع، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، على أن يمنح لها حق تسييره بعد إنجازه، لمدة 10 سنوات ابتداء من دخوله الخدمة، وهي مدة قابلة للتجديد تلقائيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم لإنجاز طريق تيندوف ازويرات، خلال زيارة الدولة التي أدها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني, إلى الجزائر أواخر شهر ديسمبر الماضي.