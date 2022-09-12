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غزواني يوفد وزير البترول إلى مالي لتسليم رسالة لغويتا 

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

وصل اليوم الإثنين وزير البترول والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح إلى العاصمة المالية باماكو، حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرئيس الانتقالي المالي الكولونيل اسيمي غويتا.

وحسب ما أعلنت الرئاسة المالية، فإن فحوى الرسالة يتعلق بمنظمة استثمار نهر السنغال وتطويرها.
وقال ولد محمد صالح إن الرئيس الموريتاني أكد على “تعزيز التعاون مع مالي وبقية دول المنظمة، من أجل تسريع تطوير هذه المنظمة التي تعتمد عليها بلداننا في التزود بالمياه والطاقة”.

وأشار إلى أن ولد الشيخ الغزواني يأمل أن يصل ذلك التعاون إلى “مجال الملاحة” في نهر السنغال.
وكانت موريتانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن “اقتراحها” لمحمد ولد عبد الفتاح مفوضا ساميا جديدا للمنظمة، وذلك بعد انتهاء مأمورية المفوض السابق المالي حامد دياين سيميغا.

يذكر أن دول موريتانيا، مالي والسنغال إضافة إلى غينيا، تتشارك حدودا نهرية على نهر السنغال الذي يبلغ طوله 1750 كيلوميترا، وأنشأت منظمة “لحسن استغلاله”عام 1972.

وحصلت هذه المنظمة مؤخرا في داكار، على جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه، وذلك وفق القائمين على الجائزة للدور الذي تلعبه هذه المنظمة في السلام وحسن استغلال المياه المشتركة بين الدول الأربع.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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