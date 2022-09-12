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موريتانيا.. تهاطل أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

سجلت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الاثنين، تهاطلات مطرية على ثلاث ولايات ( لعصابة – كوركول – كيدي ماغه) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة أن مقاييس المطر جاءت على النحو التالي:

لعصابه:

كاقي …………………………………………45 مم

تناهه …………………………………………..30 مم

اشكاطه …………………………………………15 مم

كوركول :

اندجادجبني كاندكا…………………………….. 11 مم

بتك اهل اليماني……………………………….. 09 مم

اندجادجبني الشرفه…………………………….. 06 مم

الخلوه ………………………………………………. 06 مم

بتك اهل عالي …………………………………. 04 مم

كيدي ماغه:

حمد الله ………………………………………….. 20 مم

تينل دجبايه ……………………………………. 14 مم

ول امبني ادباي …………………………….. 12 مم

حاسي لعطش ………………………………. 10 مم

تاشوط ……………………………………….. 09 مم

حاسي شكار ……………………………….. 08 مم

واعرت اهل لكحل ………………………. 08 مم

واعرت اهل احميميد ………………… 07 مم

ارتمو ……………………………………….. 06 مم

اهل يربه ………………………………… 05 مم

المسلم ………………………………….. 60 مم

سلو ………………………………………. 55 مم

بايدجام …………………………………. 46 مم

سابو سيرى ………………………….. 40 مم

الشيه 2 ………………………………. 40 مم

لمبقدد ……………………………….. 40 مم

بوكيدجام …………………………….. 39 مم

ادجاكيلي …………………………….. 36 مم

كنكو ……………………………………. 35 مم

اهل سكابه …………………………….. 30 مم

الشيه 1 ………………………………….. 30 مم

كليله ……………………………………… 30 مم

اشكاطه ……………………………….. 25 مم

بورودي ……………………………….. 25 مم

مقدجوكه …………………………….. 22 مم

الملكه …………………………………. 15 مم

الاسلام ………………………………… 06 مم

ول الرامي بديزكن ……………….. 40 مم

بكربه ………………………………….. 20 مم

دجكي ……………………………….. 20 مم

ول الرامي تادريصه …………. 18 مم

عر ……………………………………. 12 مم

انخيله1 ……………………………. 11 مم

الطبال 4 …………………………. 10 مم

اهل عالي الجديده ………….. 10 مم

ومبو …………………………….. 05 مم

اجار …………………………….. 05 مم

اكوينيت ………………………. 04 مم

النبيه ……………………………. 20 مم

اكوانيت ………………………… 16 مم

اندوملي انياكي …………… 15 مم

اندوملي اهل موسى ……. 13 مم

مسيل لحبش ……………….. 11 مم

ابير افرا ………………………… 09 مم

كرفافه ………………………….. 07 مم

اويد اجريد ……………………. 07 مم

ول ينج …………………………… 06 مم

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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