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إينشيري.. وفاة سيدة غرقا بسبب الأمطار

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
أمطار أكجوجت - المصدر: فيسبوك

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الاثنين، وفاة سيدة غرقا في بركة مائية خلفتها الأمطار، في ولاية إينشيري، شمالي البلاد.

الوزارة في النشرة اليومية الخاصة بتسيير الطوارئ، قالت إنها سجلت ارتفاعا في منسوب النهر في مركز لكصيبه بولاية اترارزة.

وأضافت النشرة أن السلطات وزعت بعض المواد الغذائية على المتضررين من الأمطار، في مدينة كيهيدي.

وتسببت الأمطار المسجلة في الشهرين الماضيين في وفاة عشرات الأشخاص، وتضرر مئات المساكن، وفق النشرات التي تصدرها الوزارة.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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