مقتل منقبين موريتانيين في المنطقة العازلة بالصحراء 

لقي موريتانيان مصرعهم وجرح آخر، اليوم الاثنين، في المنطقة العازلة بالصحراء، أثناء تنقيبهم عن الذهب، وفق ما أفاد مراسل «صحراء ميديا» في ازويرات.

ونقل المراسل عن مصادر أمنية، أن 4 سيارات تعرضت للقصف من جهة مجهولة في منطقة «كليب الفولات» غير بعيد من الجدار الرملي العازل.

وأضاف أن الجريح نقل إلى مركز الاستطباب في ازويرات لتلقي العلاج، فيما «لم تنقل حتى الآن جثامين المنقبين لأسباب أمنية».

وقالت ذات المصدر إن بقية ركاب السيارات الأخرى «لاذوا بالفرار مخافة تعرضهم للقصف، وهو ما زاد من صعوبة الحصول على معلومات دقيقة عنهم».

ويغامر المنقبون عن الذهب بعبور الحدود الموريتانية، نحو الأراضي المغربية والجزائرية، بحثا عن مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب.

وسبق أن حذرت شركة معادن موريتانيا المنقبين من هذه المغامرات، ونظمت حملات للتوعية بخطورة التنقيب غير الشرعي، وخاصة خارج الحدود.