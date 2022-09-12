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موريتانيا.. السلطات تغلق 45 منشأة صيدلية خلال شهر أغسطس

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
صيدليات أغلقتها وزارة الصحة (أرشيف صحراء ميديا)

أعلنت السلطات في موريتانيا، اليوم الاثنين، أنها أغلقت خلال الشهر المنصرم، 45 منشأة صيدلية، سُجلت عليها مخالفات.

مفتشية الصيدلة بوزارة الصحة، قالت إنها «فتشت في أغسطس الماضي،  147 منشأة صيدلية، سجلت خلال ذلك 49 مخالفة في 45 منشأة».

وأضافت المفتشية، أن 94 منشأة «لم تسجل عليها مخالفات وهو ما يمثل 64 في المائة، في حين كانت خمس منشآت مغلقة أثناء عملية التفيش».

وأوضحت المتفشية أن المخالفات المسجلة، منها ما يتعلق بأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر، وأخرى متعلقة بعدم كتابة الأسعار أو زيادته.

وتعرضت هذه المنشآت وفق ذات المصدر، إلى عقوبات مختلفة، منها ما أغلق لمدة ثلاثة أيام، وأخرى لمدة عشرة أيام، بالإضافة إلى سحب جميع الأدوية في هذه المنشآت.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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