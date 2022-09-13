نواذيبو.. السلطات تبحث مشاكل المهاجرين في الولاية

التقى والي داخلت نواذيبو شمالي موريتانيا، يحيى ولد الشيخ محمد فال، ممثلي الجاليات المقيمة في الولاية، في إطار اجتماع ضم السلطات الأمنية والإدارية بالولاية.

وقال ولد الشيخ محمد فال إن “هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تقوم بها الولاية، للوقوف على مشاكل المهاجرين والوسائل التي تضمن لهم العيش بسلام وراحة مع احترام القوانين الموريتانية”.

وأشار إلى أن “الإحصاء المقام به حاليا للأجانب على مستوى التراب الموريتاني، يهدف لمنحهم بطاقات إقامة”.

وأعلنت الحكومة الموريتانية شهر يوليو الماضي، عن منح الأجانب المقيمين في موريتانيا مهلة ثلاثة أشهر، لتصحيح وضعية إقاماتهم في البلاد بصفة مجانية.

وافتتحت وزارة الداخلية لهذا الغرض، مراكز خاصة باستقبال الأجانب الراغبين في تصحيح وضعهم على الأراضي الموريتانية لتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة، كمقيمين شرعيين.

وأعلنت وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا في وقت سابق، أن بطاقة المقيم ستكون على غرار الوثائق الأخرى المؤمنة، حيث تصنع من مادة البوليكاربونات، مع كتابة البيانات عليها بواسطة النقش الليزري.

و تحتوي هذه البطاقة على شريحة الكترونية مدمجة بداخلها كافة المعطيات البيومترية والبيوغرافية لحاملها.