من بينها نواكشوط.. توقع هطل أمطار على ثمان ولايات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، توقعها تهاطل أمطار على ثمان ولايات من ضمنها العاصمة نواكشوط، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة أن الوضعية العامة ستبقى خلال الــ 24 الساعة المقبلة «ملائمة لتهاطلات مطرية خفيفة إلى معتدلة على كل من اترارزه و لبراكنه وكوركول وكيدي ماغه و لعصابه و الحوضين ».

وبالنسبة لحالة الطقس على مستوى مدينة نواكشوط، قالت الهيئة إن الرياح ستكون «ضعيفة إلى معتدلة السرعة شمالية إلى شمالية غربية، كما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة مع احتمال تهاطلات مطرية خفيفة».

ومن المتوقع وفق الهيئة، أن ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا على عموم التراب الوطني مع رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على شمال وشمال غرب البلد.

وفيما يلي درجات الحرارة القصوى والدنيا المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:

بير أم ٱݣرين……19/37°

ازويرات………….24/41°

اوجفت…………..30/43°

شنقيط…………..27/41°

أطار…………….29/43°

وادان…………….28/42°

اݣجوجت………30/44°

انواذيبو………..22/29°

انواكشوط…….28/33°

بوتلميت………..27/40°

ٱلاگ………………27/41°

مگطع لحجار….26/40°

بوݣي………….26/41°

روصو…………26/37°

كيهيدي………27/40°

مقامة…………26/39°

امبود…………27/39°

سيلبابي………25/37°

كيفة………….27/40°

كنكوصة……..27/39°

باركيول………26/38°

تجگجة……….28/40°

تيشيت……….29/43°

لعيون…………..28/41°

النعمة…………..28/41°

ولاته…………….28/42°