موريتانيا.. تعيينات في ثلاث وزارات (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء،خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في ثلاث وزارات، هي الأمانة العامة للرئاسة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ووزارة البترول والمعادن والطاقة.

وجاءت التعيينات وفق البيان الصادر عن اجتماع الحكومة، كالتالي:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المجلس الأعلى للتهذيب:

الأمين التنفيذي: محفوظ ولد آكاط.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

المؤسسات العمومية:

الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية:

المدير العام: عبد القادر محمد أحمدو، سفير مستشار بديوان الوزير ورئيس اللجنة التوجيهية سابقا،

المدير العام المساعد: ألفا اتيام، دبلوماسي إطار، مكلف بأمريكا الجنوبية والكاريبي سابقا،

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: شيخن ولد الياس.