البنك الإفريقي للتنمية: نناقش مع صندوق النقد الدولي تعزيز الاقتصاد الموريتاني

قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، آكينوومي آديسينا، اليوم الثلاثاء، إن البنك يجري الآن نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل إيجاد فرص لتعزيز الاقتصاد الموريتاني.

آديسينا عقب لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم في نواكشوط، أضاف أن البنك «قدم دعما ماليا معتبرا لموريتانيا إسهاما في تعزيز التنمية».

وتطرق اللقاء «لمجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية وسبل تعزيزه وتطويره خدمة للتنمية الاقتصادية في موريتانيا» وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمي).

وأشار إلى أن لقاءه مع ولد الغزواني تطرق لموضوع الزراعة «التي يوليها البنك أهمية كبيرة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تطرق لموضوع الشباب ودوره في التنمية».

وعبر عن ارتياحه بخصوص «مشروع تزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب (آفطوط الساحلي)، وزيارته لميناء نواكشوط المستقل، اللذين ساهم البنك الإفريقي للتنمية في تنفيذهما».