وزير البترول ومرشح موريتانيا لـ(OMVS) يلتقيان ماكي صال

استقبل الرئيس السنغالي ماكي صال مساء الثلاثاء وزير الطاقة البترول الموريتاني عبد السلام محمد صالح، ومرشح موريتانيا لمنصب المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، محمد ولد عبد الفتاح.

وقالت الرئاسة السنغالية منشور لها إن ولد عبد السلام “يحمل رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى نظيره السنغالي تتعلق بتسيير المياه خاصة على مستوى منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS).

وأضافت الرئاسة “أن موريتانيا عبرت عن ارتياحها لمستوى التعاون بين البلدين، وكذلك جهود السنغال للنهوض بهذا التعاون”.

وكانت موريتانيا اقترحت الأسبوع الماضي الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح لمنصب المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، بعد نهاية مأمورية حامد ديان سميغا منذ مدة.

وكان وزير الطاقة والبترول الموريتاني عبد السلام محمد صالح، قد التقى قبل أيام في إطار نفس الموضوع الرئيس الانتقالي المالي الكولونيل آسيمي غويتا، وسلمه رسالة من الرئيس الموريتاني.

ووقعت بلدان موريتانيا والسنغال ومالي في العاصمة نواكشوط عام 1972 على الإطار التأسيسي لمنظمة “استثمار نهر السنغال”والتحقت غينيا بالمنظمة عام 2006.

ومرشح موريتانيا لمنصب المفوض السامي للمنظمة من مواليد مارس 1977 بمدينة روصو، جنوب غربي البلاد، درس الابتدائية في العاصمة السنغالية دكار، قبل أن تعود أسرته مع أحداث 1989 إلى البلاد.

وهو حاصل على شهادة الباكالوريا من شعبة الرياضيات، وحصل من جامعة باريس على درجة دكتوراه في المعلوماتية.

عمل في الفترة الممتدة من ديسمبر 2015 إلى يناير 2016، ممثلاً للشركة البريطانية (ستيرلينغ إينيرجي) في موريتانيا، قبل أن يتم تعيينه في الفترة من يناير 2016 إلى أغسطس 2016 مديرا عاما لشركة (سوماغاز)، وعين بعد ذلك وزيراً للنفط والطاقة والمعادن، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من ثلاث سنوات، قبل إقالته من الحكومة في ملف «العشرية»، وعاد للواجهة بعد تبرئته وعين مستشارا في الرئاسة مؤخرا.