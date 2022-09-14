تمبدغه.. تخطيط 5 آلاف قطعة أرضية مع إعادة تأهيل أكثر من نصفها

صادقت الحكومة الموريتانية، أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على مخطط تقطيع مدينة تمبدغة، بولاية الحوض الشرقي.

وحسب ما أعلنت الحكومة، فإن هذا المخطط، يغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 3700 هكتارا، تبلغ المساحة الصالحة للسكن منها 1763 هكتارا.

وقال البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، إن المخطط يضم 5000 قطعة أرضية، بمساحة تتراوح بين 400 و600 متر مربع، وسيتم في إطاره إعادة تأهيل 2747 مقطعا.

وأضاف البيان أن المخطط الجديد يضم تجهيزات عمومية ومباني إدارية بمساحة تقدر ب 250 هكتارا، وشبكة طرقية تقدر بمساحة 658 هكتارا.

وأكد البيان أن “هذا المخطط يأخذ في الحسبان المقاييس الضرورية، لخلق إطار حياة ملائمة تضمن الأمن والسكينة للمواطنين”.

وكانت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أعلنت شهر أغسطس الماضي، أنها تعكف على إعداد مخططات لـ13 مدينة موريتانية.

وسبق للحكومة الموريتانية أن صادقت قبل أسابيع على مخططات عمرانية لسبع مدن، آن آخرها مدينة «جكني» ومدينة «بغله الجديدة» ومدينة «الركيز» وتجمع «كوندي 3».