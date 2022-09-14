غزواني يتسلم دعوة من الجزائر لحضور أشغال القمة العربية

وقال الوزير الجزائري بعيد اللقاء إنه سلم للرئيس الموريتاني دعوة من نظيره الجزائري، لحضور أشغال القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر يومي الأول والثاني نوفمبر المقبل، في دورتها 31، مشيرا إلى أن ولد الغزواني قبل الدعوة.

ووصل الوزير الجزائري للعاصمة الموريتانية نواكشوط، في إطار وفد يرأسه الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان للمشاركة في أعمال للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية-الموريتانية.

وتعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة أعمال للجنة المشتركة بعد ست سنوات من الغياب، ويأتي على رأس المشاريع التي تجمع بين الجزائر وموريتانيا، الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف و ازويرات ،وبهذا الخصوص أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ “عزم الطرف الجزائري على الشروع في الورشات الخاصة بالدراسات التقنية المتعلقة بهذا الطريق والسعي إلى رفع كل العراقيل التي قد تعيق إنجازه”.