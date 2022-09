بعد رسالة ملكية.. كينيا تسحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية”

أعلن الرئيس الكيني الجديد وليام روتو، اليوم الأربعاء، سحب اعتراف بلاده بالجمهورية العربية الصحراوية، وذلك في “ضربة موجعة” لجبهة البوليساريو التي يوجد زعيمها إبراهيم غالي في كينيا لحضور فعاليات تنصيب الرئيس الجديد.

وقال الرئيس الكيني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تلقيت رسالة تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كينيا تلغي اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية، وستتخذ إجراءات لتقليص حضور هذا الكيان فيها”.

وكانت التغريدة مرفقة بصورة من الرسالة الملكية التي سلمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

At State House in Nairobi, received congratulatory message from His Majesty King Mohammed VI. Kenya rescinds its recognition of the SADR and initiates steps to wind down the entity’s presence in the country. pic.twitter.com/FNe4Ff9XcS

