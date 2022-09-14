تهاطل أمطار على مناطق واسعة من موريتانيا

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، في موريتانيا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت تهاطلات مطرية في مناطق واسعة من البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة، أن مقاييس المطر، جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

بوري الزمال………………70 مم

بوصطيله ……………… 24 مم

اهل الشيخ الطالب………………20 مم

ام لعظام………………20 مم

تمبدغه………………10 مم

ابيبكر 1………………25 مم

امرج ……………… 18 مم

المبروك……………..33 مم

اقليك اهل امحمد………………22 مم

اعوينات ازبل………………20 مم

منت احميديت………………15 مم

تشليت لكور………………15 مم

دجيكني………………05 مم

بلكلال………………02 مم

امزيميد………………40 مم

اسكره………………30 مم

لكريص………………25 مم

عدل بكرو………………21 مم

المصكول لخظر………………15 مم

امبرات ارمه……………..15 مم

تارومنه 1………………15 مم

الملس………………15 مم

امبري الدلاح………………12 مم

السيفان 1………………12 مم

الحوض الغربي:

ام المعارك………………65 مم

اصليلحيه الغربيه………………65 مم

ام لحبال………………55 مم

بنعمان……………..53 مم

اكافه…………….50 مم

اقليك اهل الشح……………..50 مم

البصره………………50 مم

اكجرت………………48 مم

بلنوار………………46 مم

الحفره………………45 مم

اعوينات اصراك………………45 مم

تشليت البركه………………38 مم

اكرنفله………………32 مم

الشام………………30 مم

الشلخه………………28 مم

الزاكيه ام اعكال………………18 مم

تشليت انعامه………………14 مم

دمشق………………12 مم

بيظت الماء………………07 مم

لعيون………………03 مم

اجريف……………..50 مم

الملحس………………50 مم

لنوار………………45 مم

محم اجيرب………………35 مم

عين فربه………………32 مم

احسي لخروف………………30 مم

باكوينيت………………25 مم

الطينطان………………22 مم

اجني اهل سلطان………………17 مم

اهل سكال………………16 مم

صونداج………………15 مم

عين السلامه………………08 مم

امنيصيره الجديده………………48 مم

طلي لخظر……………..37 مم

المنار………………27 مم

نعمة الله 2………………25 مم

عرفات………………22 مم

كوبني………………20 مم

الرزام………………15 مم

مدبوكو………………07 مم

افلانيه……………..07 مم

كوكي………………05 مم

مسيل كرفافه………………65 مم

بغداد………………45 مم

انايليه………………38 مم

اطويل………………35 مم

البييظ………………35 مم

ابريمه………………25 مم

اهريجت اهل الشيخ احمد……………..25 مم

كتول………………11 مم

لعصابه:

افشيشه………………30 مم

ازويره……………..20 مم

كيفه………………12 مم

ام العكريش……………..10 مم

تاهميره………………10 مم

كرو……………..19 مم

تقاده اريجي………………13 مم

احسي الطين……………..08 مم

كلير………………35 مم

احسي اياره…………….30 مم

بلحراث………………30 مم

جب اهل محم……………..25 مم

اتويشيت 1………………18 مم

باركيول……………..15 مم

ارظيظيع………………15 مم

السنهوري……………..10 مم

باركيول لخظر………………07 مم

ادويره التيدومه……………..75 مم

بوسريويل………………64 مم

ارشان حمود……………..60 مم

اهل اعيمر………………60 مم

اهل معط الله……………..56 مم

ورنكل اهل معلوم………………55 مم

اهل الجيلاني……………..55 مم

باميره اهل السله………………50 مم

بامبير……………..50 مم

لكويسي………………48 مم

حي السلامه……………..48 مم

اولاد حم……………..47 مم

كنكوصه……………..45 مم

كلى بلى…………….42 مم

اودي افلان……………..40 مم

ام البلاد……………..38 مم

حي كامه……………..35 مم

الطلحايه………………35 مم

العوجه……………..30 مم

الفوز ………………25 مم

الحله ……………..20 مم

تجمع القرى……………… 20 مم

كوركول:

بديزكن………………55 مم

بتك اهل اليماني……………..35 مم

بتك اهل عالي………………35 مم

المان……………..35 مم

فرع لادم ………………34 مم

اودي القربان…………….33 مم

اودي لوط ………………30 مم

اكراع الفيله……………..30 مم

اودي اهل زاله………………30 مم

اندجاجبني الشرفه…………….. 30 مم

ادباي اهل كلاي……………… 30 مم

بعسله…………….. 30 مم

الفدره……………… 25 مم

كوب اهل جعفر ……………..25 مم

لمسيكم………………25 مم

دجيبابه……………..25 مم

جدها ……………… 25 مم

اهل عمر ول اعلي……………..25 مم

امبيدعات………………25 مم

تاقوتلا……………..24 مم

اندجاجبني كاندكا……………… 22 مم

امبود…………….. 20 مم

بودامي………………15 مم

كوب اهلدجادج …………….. 15 مم

تيكوبرا………………15 مم

الحامظيه …………….. 09 مم

سينتشو بوماك………………49 مم

مدن لسياد…………….. 41 مم

كيهيدي………………35 مم

نيرى والو ……………..34 مم

ول جدار………………30 مم

دجول…………….. 27 مم

اهل النانه ……………… 25 مم

والي دينل …………….. 20 مم

كورل تشيرنه………………18 مم

تيتان ……………..15 مم

ارويبينه………………15 مم

توكومادي …………….14 مم

تيفوندى سيفى……………… 13 مم

دندي……………..10 مم

مفتاح الخير……………… 32 مم

لكصيبه……………..32 مم

سيال كابابى………………32 مم

لكريكره……………..30 مم

ول الرامي ……………… 30 مم

اتشوت……………..28 مم

كانكي……………… 25 مم

ودجى بوصيابى ……………..25 مم

دجكا ……………… 20 مم

اجريكايه……………..20 مم

تابلنكه………………20 مم

سيال اورومورو …………….. 18 مم

العكريش……………… 16 مم

بتشنكل……………..13 مم

بكدره……………… 37 مم

الحله …………….. 35 مم

انيوملي…………….32 مم

مونكل…………….. 30 مم

اهل الشيخ ول امني………………30 مم

تجمع اهل افدجار…………….. 25 مم

رومانو……………… 24 مم

لحنيكات……………..20 مم

لعريش……………..20 مم

جاطل…………….20 مم

ازكيلم……………… 15 مم

افدجيجير……………..15 مم

اتويزكره………………10 مم

بورلي…………….. 55 مم

اتويجيله………………40 مم

تولل ……………..37 مم

كمبو ……………… 35 مم

دجانكارا……………..30 مم

لبودو……………..30 مم

صانييى……………..28 مم

مقامه……………… 25 مم

بيلكه ……………..25 مم

امباركو………………25 مم

والي ……………..24 مم

ضاو ………………22 مم

الدار البيظه…………….. 20 مم

دولل ……………… 20 مم

لبراكنه:

العزلات………………44 مم

الزقلان…………….. 40 مم

بوحديده………………30 مم

جده ……………..30 مم

الطييبون………………28 مم

دار النعيم ……………..26 مم

علب اجمل ………………25 مم

بغداد……………..25 مم

البلد الطييب………………20 مم

الطنطان……………..20 مم

الاك………………20 مم

اللافته……………..18 مم

اقشوركيت ……………… 15 مم

المدن……………..15 مم

اولاد حمين……………… 13 مم

لعليبات ……………..11 مم

شكار ……………… 03 مم

امكيرنات…………….25 مم

كورل صادو……………… 25 مم

روتي ……………..20 مم

انيولي………………20 مم

الجديده……………..18 مم

الدار الخظره………………15 مم

وابوندى……………..15 مم

بوكى………………15 مم

الشام……………..15 مم

دقفك……………… 14 مم

دار البركه……………..10 مم

امبلاجي………………10 مم

تولدى ……………..10 مم

سالقو……………… 06 مم

كورل همه …………….. 04 مم

اتويجيله………………02 مم

داولل……………..65 مم

بوشامه………………55 مم

سورى مالى…………….. 48 مم

انيابينه…………….. 40 مم

ادباي الحجاج……………. 40 مم

ويندينك…………….39 مم

افوندو……………..37 مم

الضبه……………… 37 مم

الليوه…………….. 36 مم

امبان……………… 35 مم

باكودين…………….35 مم

امبيديعه……………..35 مم

مفتاح الخير……………..31 مم

بير اولاد ياره………………25 مم

لمبقدد……………..24 مم

تادجوكل………………35 مم

المدرسه……………..35 مم

النواره……………… 30 مم

الملزم…………….30 مم

النتكه……………… 27 مم

هايرمبار……………..26 مم

بابابى……………… 21 مم

لمريكعه……………..15 مم

ابلخطاير………………42 مم

مال ……………..36 مم

لم عودو………………30 مم

الكربالع…………….25 مم

اكني اهل الشيخ……………… 25 مم

اظليم …………….. 25 مم

بوفل ………………25 مم

قوني…………….. 25 مم

ابنيق ………………08 مم

اترارزه:

روصو……………… 15 مم

كرمور…………….. 10 مم

جدر المحكن……………… 06 مم

ابداه ……………..05 مم

فاس 1………………05 مم

اجار ……………..33 مم

تمبيالي………………30 مم

اركيز ……………..25 مم

بطلحايه………………25 مم

بير الفتح……………..25 مم

لكويسي………………22 مم

بارينه……………..20 مم

ابيبكر……………… 16 مم

اجوير تنحمد…………….. 15 مم

دمان ……………… 25 مم

المنار……………..20 مم

العداله………………20 مم

القام الشمالي…………….20 مم

النباقيه………………16 مم

بتلميت……………..10 مم

التوفيق………………18 مم

ديهه ……………..18 مم

كم 48……………… 15 مم

داره …………….. 12 مم

اندجاكو………………12 مم

بوحجره……………..11 مم

المكج………………11 مم

بمبري……………..11 مم

ديك نور……………..10 مم

لبيرد ……………..10 مم

علب احمد دين……………..06 مم

اندرينايه……………..03 مم

كرمسين………………01 مم

احسي اهل باب الدين……………..20 مم

المذرذره………………15 مم

احسي عبدي……………..15 مم

مبروك الخط………………12 مم

احسي بوحمد……………..08 مم

الموسمي ……………… 15 مم

السند…………….. 15 مم

اولييك………………20 مم

اللكات…………….. 18 مم

انتيكان………………14 مم

آدرار:

اكصير الطرشان………………08 مم

اطار ……………..03 مم

تكانت:

لحرج ……………..35 مم

اودي امجبور………………32 مم

لعوينات……………..12 مم

النيملان………………10 مم

اكفان 2……………..06 مم

اكفان 1………………04 مم

تجكجه……………..02 مم

القيروان………………35 مم

انبيكه…………….04 مم

كيدي ماغه:

كلينكمو…………….61 مم

ول امبني صونينكى………………50 مم

دانكرمو……………..43 مم

اهل امبارك……………… 40 مم

حاسي شكار…………….. 36 مم

حمد الله………………35 مم

اهل سالم ……………..33 مم

اهل صمب……………… 33 مم

اهل دجاتو ……………..31 مم

ارتمو ……………… 30 مم

دجالا ……………..30 مم

واعرت اهل لكحل……………… 23 مم

تاشوط……………..23 مم

سيلبابي………………20 مم

اهل سنو ……………..20 مم

ول امبني ادباي ……………… 20 مم

اهل يربه……………..17 مم

الخشبايه ……………… 16 مم

تينل دجبايه……………..15 مم

دجاكيل………………48 مم

فيتاسه……………..45 مم

الشيه 1………………40 مم

سلوقو……………..37 مم

الجديده………………35 مم

ازنيكي لعرب……………..35 مم

الشيه 2………………30 مم

كوراي……………..30 مم

الاسلام………………30 مم

دجيكوني……………..30 مم

برودي………………30 مم

المصكول……………..25 مم

بوتنده……………… 20 مم

كنكو ……………..20 مم

اهل سكابه………………20 مم

اشكاطه……………..20 مم

بايدجام………………20 مم

كليله …………….. 20 مم

الشوطه………………15 مم

ول الرامي بديزكن…………….. 50 مم

انخيله 2………………46 مم

دجاليبه……………..45 مم

ول الرامي تادريصه……………..43 مم

اهل ابريك ……………..40 مم

اهل عالي الجديده………………35 مم

بكربه…………….. 35 مم

انخيله 1………………35 مم

دجكي……………..35 مم

عر………………32 مم

اهل الحسن……………..30 مم

ومبو ………………25 مم

الطبال 4……………..20 مم

اكوينيت………………20 مم

دقفك ابن وهيب…………….60 مم

متعيلك ادباي………………53 مم

حاسي البقره الواد……………..50 مم

ابير افرا………………45 مم

متعيلك المدن…………….42 مم

ول ينج………………40 مم

اويد اجريد …………….40 مم

بودجبايه………………36 مم

لبحيره…………….35 مم

دجيو ……………… 32 مم

كرفافه…………….. 30 مم