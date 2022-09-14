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لمكافحة «الوادي المتصدع».. موريتانيا تتسلم مساعدات أوروبية

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت 2250 قنينة من المبيدات الطاردة للحشرات الناقلة لأمراض الحيوانات، من الاتحاد الأوروبي.

المساعدات المقدمة من الاتحاد، وفق ما نشرته وزارة التنمية الحيوانية، في إطار مشروع تنفذه الوكالة البلجيكية للتعاون، دعما لمكافحة حمى الوادي المتصدع.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام، تسجيل 95 إصابة جديدة بحمى الوادي المتصدع، في ولايات تيرس زمور والحوضين وتكانت واترارزة.

وقالت الوزارة، إنها اكتشفت 5 بؤر للمرض في الولايات المذكورة، وأجرت 465 تحليلا، أدى لاكتشاف 95 إصابة بحمى الوادي المتصدع.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إنها تدخلت لعلاج الحيوانات المصابة وعزلها للحد من حركتها ومكافحة الباسترولوزوآثاره الجانبية، والتلقيح ضد هذا المرض وتوفير المواد والمبيدات الحشرية.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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