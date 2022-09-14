موريتانيا.. السلطات تسحب عقار «Broncalene» المسبب لحساسية خطيرة

سحبت السلطات الموريتانية، اليوم الأربعاء، العقار المضاد للسعال برونكالين «Broncalene»، لاحتوائه على مادة «فولكودين» المسببة لحساسيات خطيرة.

وطالبت وزارة الصحة، في بيان لها، كافة موزعي الأدوية والصيدليات والمستودعات الصيدلانية «سحب الأدوية المنوه عنهاوحجزها ريثما يتم إتلافها، وفق المساطر ذات الصلة».

الوزارة قالت إنها «علقت رخص تسويق مجموعة BRONCALENE سواء للكبار والصغار».

وأضافت أن التعليق جاء بناء على طلب وارد من المختبر الفرنسي المصنع للعقار المذكور، في الثامن من الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن تقريرا من الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، أكد «الأثر السلبي بالحساسية المفرطة لكل متعالج بدواء يحتوي على مادة PHOLCODINE (المادة الفعالة لمجموعة BRONCALENE) إذا ما خضع المتعالج لتدخل جراحي تستخدم خلاله مادة ( CURARE)».

وقالت إنه بناء على طلب الوكالة ، تسحب رخص التسويق للأدوية التالية:

النوعية الشكل الصيدلاني

‏BRONCALENE SIROP ADULTE SUSPENSION BUVABLE

‏BRONCALENE SIROP ENFANT SUSPENSION BUVABLE