موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار على ثلاث ولايات

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، اليوم الأربعاء، هطل أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من ولايات؛كيدي ماغا ولعصابة والحوضين، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الهيئة في نشرتها اليومية عن حالة الطقس، قالت إن درجات الحرارة ستشهد غدا ارتفاعا ملحوظا على عموم التراب الوطني، فيما تتأثر الرؤية في تيرس زمور وداخلت نواذيبو بفعل هبوب الأتربة.

وأضافت أن حالة الطقس لمدينة انواكشوط «ستتميز برياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والسماء ستكون صافية إلى قليلة الغيوم».

وأوضحت أن البحر سيكون قليل الاضطراب على طول الساحل الشمالي، وسيتراوح علو موج البحر ما بين (0٫5 م إلى2٫5 م).

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع والعشرين المقبلة:

بير أم ٱݣرين……19/34°

ازويرات………….21/38°

أوجفت…………..28/43°

شنقيط…………..25/41°

أطار……………..27/43°

وادان………..25/41°

اݣجوجت……29/44°

انواذيب………..21/30°

انواكشوط…….28/41°

بوتلميت………..28/44°

ألاگ………………28/42°

مگطع لحجار….29/43°

بوݣي………….28/42°

روصو………27/41°

كيهيدي……28/41°

مقامة…………28/38°

امبود…………27/39°

سيلبابي…….26/37°

كيفة………….28/40°

كنكوصة……..27/39°

باركيول………27/38°

تجگجة……….28/41°

تيشيت……….29/43°

لعيون…………..27/40°

النعمة…………..27/40°

ولاته…………….27/41°