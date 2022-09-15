أمطار متفاوتة في خمس ولايات موريتانية (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و الموريتانية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطقة متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

ادفيعه…………………………………….30 مم

امريشه ………………………………. 15 مم

لحسي لبيظ ………………………………. 09 مم

باسكنو ………………………………. 01 مم

لعصابه:

ادباي المبروك ………………………………. 40 مم

صفى اندجاي ………………………………. 21 مم

القبره ………………………………. 21 مم

فرع اللينه 2 ………………………………. 17 مم

ببقجه 1 ………………………………. 15 مم

اولاد الامين ………………………………. 55 مم

اشكيك السبك ………………………………. 50 مم

كوجندي ………………………………. 48 مم

اولاد سيدي ………………………………. 46 مم

بوركه ………………………………. 30 مم

لكديم ………………………………. 02 مم

لبراكنه:

لعليب الدخلاني ………………………………. 25 مم

ول بيرم ………………………………. 25 مم

الاندلس ………………………………. 25 مم

ارويندي ………………………………. 15 مم

وداب ………………………………. 10 مم

اولاد السيد ………………………………. 06 مم

بنار ………………………………. 22 مم

اترارزه:

ابير الجوده ………………………………. 37 مم

لمبقدد ………………………………. 12 مم

ابير التورس ………………………………. 11 مم

ما يشايد ………………………………. 43 مم

انعيمه ………………………………. 40 مم

مفتاح ………………………………. 35 مم

ابير اولاد عيس ………………………………. 30 مم

بلقربان ………………………………. 30 مم

تذررت ………………………………. 30 مم

تنكادوم ………………………………. 30 مم

معط ملان ………………………………. 30 مم

الميمون ………………………………. 25 مم

باب الفتح ………………………………. 20 مم

الربينه ………………………………. 15 مم

لفريوه ………………………………. 20 مم

القرص ………………………………. 04 مم

كيدماغه:

اهل سيد ول امبارك ………………………………. 40 مم

احسي لعطش ………………………………. 25 مم

واعرت اهل احميميد ………………………………. 25 مم

بوكيدجام ………………………………. 40 مم

المسلم ………………………………. 35 مم

قابو ………………………………. 32 مم

سابوسيرى ………………………………. 32 مم

سلو ………………………………. 28 مم

سد الماء ………………………………. 26 مم

الملكه ………………………………. 25 مم

لمبقدد ………………………………. 20 مم

حسي البكره ………………………………. 70 مم

لحرج دجامدجام ………………………………. 50 مم

اهل موسى ………………………………. 50 مم

صيدوتبارا ………………………………. 50 مم

كلير اهل عماره ………………………………. 50 مم

النبيه ………………………………. 45 مم

دقفك اهل امبارك ………………………………. 45 مم

ادرك الطلح ………………………………. 45 مم

لكليبيه ………………………………. 43 مم

بنعمان 1 ………………………………. 43 مم

لمقيشن ………………………………. 40 مم

اويد امور ………………………………. 40 مم

الشلخه ………………………………. 40 مم

اكوانيت ………………………………. 38 مم

اناكي ………………………………. 38 مم

لعبلي ………………………………. 38 مم

دافور ………………………………. 36 مم

لحرج ………………………………. 34 مم

العدله ………………………………. 30 مم

اكوينيت ………………………………. 22 مم

كالينيورو ………………………………. 22 مم

بوكربه ………………………………. 17 مم

اجار ………………………………. 26 مم