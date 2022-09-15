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وزير المياه: الدراسة جارية لإقامة صرف صحي بنواكسوط

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

قال وزير المياه والصرف الصحي في الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، “إن الدراسة جارية لإقامة صرف صحي لمدينة نواكشوط”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بنواكشوط، أن كميات الأمطار وصلت فيها إلى أرقام غير مسبوقة ،تجاوزت أزيد من 200 مم، والسلطات تأخذ تلك الوضعية بعين الاعتبار وستعمل على تجنب تكرار الآثار السلبية لذلك، حسب تعبيره.

وأكد أن “الأمور تحت السيطرة وهناك منظومة لصرف المياه في بعض المناطق” معتبرا أن المناطق التي لا توجد فيها منظمة صرف صحي فقد تم تنفيذ بعض الإجراءات  شملت تصريف المياه من خلال ممرات تحت الطرق، وبناء حواجز لتأمين بعض الأحياء، وحفر قنوات كما حدث أيضا في مدينة اكجوجت.

وأشار إلى أن بعض المياه تم صرفها بالصهاريج، “حيث تتوفر الدولة على أسطول كبير من الصهاريج الى جانب وسائل أخرى”، حسب تعبيره.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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