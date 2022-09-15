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موريتانيا.. 620 ألف دولار تمويل آمريكي للتعامل مع الأوبئة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلن اليوم الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن تخرج الدفعة الرابعة من برنامج التدريب على علم الأوبئة الميداني، الممول من طرف الولايات المتحدة الآمريكية، والذي استفاد منه 30 مشاركا.

ويبلغ تمويل البرنامج 620 ألف دولار، مقدم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم وزارة الصحة في جميع مناطق موريتانيا.

ويهدف البرنامج بحسب ما أعلن عنه، إلى تزويد مسؤولي الصحة العامة في موريتانيا، بالمهارات والمعرفة اللازمة، للوقاية من تفشي الأمراض واكتشافها والاستجابة لها.

وحسب ما أعلنت السفارة الآمريكية بنواكشوط، فقد تخرج من هذا البرنامج حتى الآن، ما مجموعه 111 شخصا وسيتم تسجيل 25 آخرين في المستقبل القريب.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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