نواكشوط.. الشرطة توقف أجنبيا يمتهن السطو المسلح

ألقت الشرطة الموريتانية، القبض على شخص قالت إنه من سكان روصو السنغالية، كان يمارس السطو المسلح في أماكن مختلفة من العاصمة نواكشوط، بعد مطاردات دامت لعدة ساعات.

بيان الشرطة الصادر عنها اليوم الخميس، قال إن المعني دخل «البلاد عبر معبر روصو في الحادي عشر من الشهر الحالي، وهو من سكان مدينة روصو السنغالية».

وأضاف أن المشتبه به أطلق النار في اليوم الموالي لدخوله البلاد، على مكتب مدني للدراسات قرب بمقاطعة لكصر، أصابت حارس المحل بجروح.

وأوضح أن الشرطة توصلت بعد هذه الحادثة مباشرة، ببلاغ يتعلق «بتعرض صاحب وكالة بنكية لمحاولة سطو من طرف شخص اتضح من خلال الأوصاف التي أدلى بها الشهود أنه نفس المشتبه به المسؤول عن عملية السطو على مكتب الدراسات أعلاه».

وفي الوقت ذاته أُبلغت الشرطة وفق البيان، بأن «هناك منزلا يتعرض لاعتداء من طرف شخص اتضح أيضا من أوصافه أنه نفس المشتبه به في العمليتين آنفتي الذكر، وقد أصيب شخص كان بداخل المنزل بطلق ناري في أذنه اليمنى».

وأشار إلى أن الشرطة طاردت «المشتبه به في أزقة وحارات الحي إلى أن تمكنت من القبض عليه وتجريده من سلاحه بالقوة».

ووضعت الشرطة المشتبه به «قيد الحراسة النظرية حيث باشرت التحقيق الابتدائي معه تمهيدا لإحالته مع محضره إلى النيابة العامة».