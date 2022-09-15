الحكومة تشيد ساحة عمومية في نواكشوط بتكلفة تجاوزت 248 مليون أوقية

وضعت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، حجر الأساس للبدء في أشغال تهيئة ساحة عمومية، في مقاطعة الرياض جنوبي العاصمة نواكشوط، بتكلفة مالية تبلغ 248 مليون و337 ألف و 170 أوقية قديمة.

وتنفذ أشغال هذه الساحة من طرف وكالة التنمية الحضرية، منتدبة من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وفي آجال لا تتجاوز 8 أشهر.

وقالت المديرة العامة للوكالة، ميمونة بنت أحمد سالم، إن هذه الساحة تأتي«تجسيدا للسياسة الرامية لعصرنة مدينة نواكشوط وتزويدها بالمرافق الترفيهية والسياحية من أجل خلق جو مناسب لساكنتها للتنزه والترويح» وفق تعبيرها.

وأضافت بنت أحمد سالم، أن الأشغال ستشمل؛ «تهيئة لمساحة تبلغ 21376 متر مربع من بينها 2760 متر مربع من المساحات الخضراء».

ومن ضمن الأشغال، ملاعب لكرة السلة وكرة القدم و17080 متر مربع من المساحات المبلطة للاستراحة والمشي بالإضافة لمقهى وغرف لتبديل الملابس وحمامات عمومية»

وأشارت بنت أحمد سالم إلى أن هذه السياسة الجديدة من شأنها «تغيير وجه العاصمة نحو الأفضل، ولذلك؛ باشرت وكالة التنمية الحضرية بتوكيل من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ تهيئة 5 ساحات عمومية جديدة في، أحياء من العاصمة».