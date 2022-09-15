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لجنة الطوارئ: فيضانات النهر غمرت منطقة قرب كيهيدي

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الخميس، أن فيضانات النهر، غمرت أرضية على طريق كيهيدي-مقامة، بعد الأمطار الأخيرة، التي تسببت في ارتفاع منسوب النهر.

وقالت اللجنة الخاصة بتسيير الطوارئ، إن الأمطار المسجلة مؤخرا أدت إلى تضرر العديد من المساكن في أنحاء متفرقة من البلاد.

في بلدية بوصطيلة بولاية الحوض الشرقي، تسببت في تضرر 53 عريشا، وسقوط 15 عريشا ببلدية كومبي صالح، وفق اللجنة.

وفي ولاية لعصابة، سقطت 3 أعرشة ، وتضررت أجزاء من 9 مساكن أخرى، بسبب العواصف والأمطار.

وفي حالات مماثلة في عدة مناطق متفرقة من البلاد، أدت الأمطار والعواصف الرعدية إلى تضرر عشرات المساكن والأعرشة.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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